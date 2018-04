Rebellen fast überall vertrieben

Assads Armee erklärt sich zum Sieger in Ost-Ghuta

01.04.2018, 06:57 Uhr | AP, rtr, job

Die syrische Armee hat den Sieg über die Rebellen in Ost-Ghuta erklärt. Doch in einer Stadt harren die Aufständischen noch aus. Große Teile der Region liegen in Schutt und Asche.

Seit Jahren war Ost-Ghuta umkämpft. Nun hat sich die syrische Armee in der Vorort-Region von Damaskus zum Sieger im Kampf gegen die Rebellen erklärt. Mit 38 Bussen wurden nach Berichten des staatlichen Fernsehens mehr als 1700 Rebellen und Zivilisten aus vier Orten in die von Oppositionskräften gehaltene Provinz Idlib gefahren. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die Armee von Baschar al-Assad kontrolliere nun rund 94 Prozent von Ost-Ghuta.

Damit war nur noch die Stadt Duma in der Hand von Rebellen der sogenannten Armee des Islams, Dschaisch al-Islam. An diese Gruppe erging ein Ultimatum, die Stadt zu räumen. Zwischen russischen Vermittlern und Vertretern der Rebellen laufen zugleich Verhandlungen über einen Abzug aus Duma.

Ost-Ghuta hatte in den vergangenen Wochen die heftigste Angriffswelle der Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs vor mehr als sieben Jahren erlebt. Russland hatte die syrische Armee unterstützt. Nach Angaben oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen dabei mehr als 1600 Menschen ums Leben. Große Teile Ost-Ghutas sind zerstört. Mehr als 100.000 Menschen flohen aus der Region.

Verletzte werden aus Duma transportiert

Vertreter von Dschaisch al-Islam und Vertreter Russlands verständigten sich darauf, zumindest die Verletzten aus Duma abuzstransportieren. Das verlautete aus Verhandlungskreisen. Die Aufständischen beharren bisher darauf, zu bleiben. In Duma halten sich neben den Rebellen noch Zehntausende Zivilisten auf.



Die syrische Armee hat gedroht, Duma zu stürmen, sollten die Rebellen den Ort nicht aufgeben. Im Gegenzug sollen sie freies Geleit in ein vor Rebellen gehaltenes Gebiet im Nordwesten Syriens erhalten. Regierungsnahe Nachrichtenseiten meldeten, dass die syrische Armee für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen rund um Duma Truppen zusammenziehe.

General verliest Siegesmeldung im staatlichen Fernsehen

Die Siegesmeldung wurde im staatlichen Fernsehen von Brigadegeneral Ali Mahjub verlesen. "Die Bedeutung dieses Siegs liegt in der Wiederherstellung der Sicherheit und Stabilität für die Stadt Damaskus und ihre umliegenden Gebiete nach einem Leiden ihrer Zivilisten unter den Verbrechen von Terroristen über mehrere Jahre", sagte er.

Am 18. Februar hatten die Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine Offensive gegen die Rebellen in Ost-Ghuta begonnen, die große Teile der Region in Schutt und Asche legte. Seit 2012 hatten mehrere Rebellengruppen Ost-Ghuta kontrolliert, in dem rund 400.000 Menschen wohnen.

"Idlib kann nicht mehr Menschen aufnehmen"

Durch die Rückeroberung der meisten Gebiete von Ost-Ghuta haben die Regierungstruppen Zugang zu einem großen Straßen- und Autobahnnetz, das Damaskus mit anderen Teilen des Landes verbindet.

Militärische Erfolge der Regierungstruppen in den vergangenen Jahren sind oft mit Abkommen verbunden worden, die Rebellen und ihren Familien sicheres Geleit in die Provinz Idlib gewährten. Idlib ist durch den Zustrom Zehntausender Menschen zu einer der am dichtesten bevölkerten Regionen Syriens geworden. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, in den vergangenen Wochen hätten 38.000 Kämpfer und Zivilisten Ost-Ghuta in Richtung Idlib verlassen. Der höchste UN-Repräsentant in Syrien, Ali Al-Satari, warnte nun im Fernsehsender Al-Arabija vor neuen Problemen: "Idlib kann nicht mehr Menschen aufnehmen."