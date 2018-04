Die Gewalt bei den Gaza-Protesten eskaliert

Tausende Palästinenser protestieren den zweiten Freitag in Folge im Grenzgebiet zu Israel – auch mit Gewalt. Israel wehrt sich, es gibt mehrere Tote und viele Verletzte.

Bei neuen massiven Protesten an der Grenze zu Israel sind im Gazastreifen mindestens sieben Palästinenser getötet und mehr als 1000 weitere verletzt worden. Mehrere Menschen schweben in Lebensgefahr. Mindestens 150 Palästinenser sollen den Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde zufolge Schussverletzungen erlitten haben, viele andere klagten über Beschwerden nach dem Einsatz von Tränengas.

Nach Angaben der israelischen Armee waren rund 20.000 Palästinenser an Protesten und Ausschreitungen entlang der Grenze beteiligt. Sie verbrannten Autoreifen und schleuderten Steine in Richtung Israel. Auch mit Sprengsätzen und Molotowcocktails wurden die israelischen Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben angegriffen. Dichter schwarzer Rauch stieg an zahlreichen Orten auf.

Die Soldaten hätten darauf auch mit scharfer Munition geantwortet, hieß es von israelischer Seite. Palästinenser hätten auch versucht, die "Sicherheitsschranke" im Schutz des Rauchs brennender Reifen zu "beschädigen". Die Sicherheitskräfte setzten gegen die Feuer riesige Ventilatoren und Wasserwerfer ein. Israelische Soldaten schossen nach Armeeangaben gezielt auf palästinensische Rädelsführer – die meisten der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.



Die radikalislamische Hamas hatte vor einer Woche den "Marsch der Rückkehr" gestartet, insgesamt sollen die Proteste sechs Wochen andauern. Beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 sind seit Karfreitag 27 Palästinenser ums Leben gekommen, mehr als 2400 wurden verletzt.

Anlass der Proteste ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser sehen sie als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein "Recht auf Rückkehr". Israel lehnt dies ab.

Mit dem Verbrennen Tausender Reifen erzeugten die Palästinenser an mehreren Orten eine "Rauchwand". Ziel war es, Scharfschützen auf der israelischen Seite der Grenze die Sicht zu erschweren. Israels Armee wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sie wolle im Schutz der Rauchschwaden Anschläge an der Grenze verüben.

Die Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan.

Over the past hour, rioters have attempted to damage & cross the security fence under the cover of smoke from their burning tires. They also attempted to carry out terror attacks & hurl of explosive devices & firebombs pic.twitter.com/g8fk9N4vcT