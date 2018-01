Einwanderungsstreit in den USA: Das große Feilschen um Donald Trumps Mauer

Einwanderungsstreit in den USA

Prototypen für Donald Trumps Mauer nahe Tijuana, Mexiko: Der Präsident will 25 Milliarden Dollar für den Grenzschutz (Quelle: Jorge Duenes/Reuters)

Kommt die Mauer zu Mexiko? Dürfen Kinder illegaler Migranten bleiben? In den USA wird der Streit um die Einwanderungsreform heftiger – wir erklären die wichtigsten Punkte.

Im Wahlkampf war alles so einfach. Wo auch immer der Kandidat Donald Trump eine Rede hielt, er konnte sich sicher sein, dass sein Publikum an einer Stelle besonders laut wird: Wenn er von der Mauer an der Grenze zu Mexiko spricht. Davon, dass Mexiko sie bezahlen wird. Meist rief das Publikum zurück: "Baut die Mauer, baut die Mauer!"

Für den Präsidenten Donald Trump ist die Sache hingegen viel komplizierter. Ein Jahr nach Amtsantritt ist von einer Mauer nichts zu sehen. Das soll sich jetzt ändern. Trump dürfte der Grenzsicherheit eine zentrale Rolle in seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend (Ortszeit) widmen. Und das Thema dominiert auch den Streit um eine große Einwanderungsreform, der in den kommenden Tagen gelöst werden muss.

Wegen der Einwanderungsdebatte kam es vor zehn Tagen bereits zum Regierungsstillstand – und wenn in den kommenden zehn Tagen wiederum kein Kompromiss gefunden wird, droht der Regierung erneut eine peinliche Zwangspause. Deswegen erhöhen alle Beteiligten momentan den Druck. Der Überblick über die Streitpunkte:

Die Ausgangslage: Trump und seine Republikaner haben zwar die Mehrheit in beiden Kammern. Sie brauchen jedoch im Senat die Stimmen von mindestens neun Demokraten, weil die nötige Schwelle hier bei 60 Stimmen liegt. Es muss also ein Kompromiss gefunden werden, der sowohl für manche Demokraten als auch für die Republikaner in beiden Kammern in Ordnung geht – sowie für den Präsidenten, der beim Thema zuletzt immer mal wieder seine Positionen gewechselt hat. Keine leichte Aufgabe.

Trumps Vorschläge geraten von zwei Seiten unter Beschuss. Demokraten kritisieren, dass den Eltern der Dreamer der Weg in die Legalität versperrt werde und dass die Einwanderung generell sehr stark beschnitten werde. Trumps nationalistische Basis wettert hingegen gegen die potentielle Einbürgerung von 1,8 Millionen Nachkommen illegaler Einwanderer. Dies sind allerdings Extrempositionen. Für die Unterhändler von Demokraten und Republikaner ist klar, dass ein Kompromiss Lösungen bei genau diesen vier Punkten finden muss. An wem es jetzt hängt: Das Klima in Washington ist so vergiftet, dass parteiübergreifende Kompromisse extrem schwierig sind – gleichzeitig erhöht die erneute drohende Haushaltssperre zum 8. Februar den Druck. Vor zwei Wochen hatte Trump einen Kompromiss von Senatoren beider Parteien torpediert. Erst hatte sich der Präsident dafür ausgesprochen, für die Dreamer ein „Gesetz der Liebe“ zu finden. Zwei Tage später fluchte er über den Kompromiss. Dabei fiel auch sein berühmter Satz, er wolle keine Einwanderer aus „Drecksloch-Ländern.“ Die Verhandlungen kamen zum Erliegen. Solch einen Ausfall kann sich Trump dieses Mal nicht erlauben.

