Trump verkündet falschen Zuschauerrekord

Schon bei seiner Amtseinführung sah Donald Trump viel mehr Zuschauer vor dem Kapitol, als tatsächlich erschienen waren. Jetzt übertreibt der US-Präsident erneut.

Donald Trump hat für seine Rede zur Lage der Nation fälschlicherweise einen Zuschauerrekord vermeldet. Bei den Fernsehzuschauern habe er "die höchste Zahl in der Geschichte" erreicht, schrieb Trump auf Twitter.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!