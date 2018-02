Trump wettert wieder gegen das FBI

US-Präsident Donald Trump sieht sich nach der Veröffentlichung eines umstrittenen Memos zur Russland-Affäre "vollständig entlastet". Auf Twitter griff er erneut scharf die US-Geheimdienste an.

Trump schrieb auf Twitter, dass gegen ihn eine "Hexenjagd" stattfindet. Ein Jahr lang sei "ohne Ende" nach einer Verbindung zwischen Russland und seinem Wahlkampfteam gesucht worden - herausgekommen sei "nichts". Das sei eine "amerikanische Schande".

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!