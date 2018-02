Trump: FBI verschwendet zu viel Zeit auf Russland-Affäre

US-Präsident Trump erhebt schwere Vorwürfe gegen das FBI in Bezug auf das Schulattentat in Florida. Die Behörde setze falsche Prioritäten und habe demnach die Hinweise im Januar auf einen möglichen Amoklauf ignoriert.

US-Präsident Donald Trump hat der US-Bundespolizei FBI im Zusammenhang mit dem Schulmassaker in Florida falsche Prioritäten vorgeworfen. Es sei "sehr traurig", dass das FBI die "vielen Signale" des Todesschützen übersehen habe, schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Behörde verwende zu viel Zeit auf die Untersuchung der Russland-Affäre: "Geht zurück zum Wesentlichen und macht uns alle stolz", schrieb Trump.

Am Mittwoch hatte der 19-jährige Nikolas Cruz 17 Menschen an seiner ehemaligen High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida erschossen. Das FBI hatte im Januar einen Hinweis zum geplanten Massaker erhalten. Der Tippgeber habe demnach geäußert, dass Nikolas C. Menschen töten wolle und Zugang zu Waffen habe. Das FBI sei dem Hinweis aber nicht nachgegangen, teilte die Behörde mit.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!