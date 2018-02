Trump unterstützt parteiinternen Kritiker Mitt Romney

20.02.2018, 11:56 Uhr | dpa-AFX

US-Präsident Donald Trump unterstützt den als parteiinternen Gegenspieler gehandelten Mitt Romney bei seiner Kandidatur für die Senatswahl.

Trump schrieb auf Twitter, Romney werde einen "großartigen Senator" geben und ein "würdiger Nachfolger" für den amtierenden Senator von Utah, Orrin Hatch, sein, twitterte Trump in der Nacht zum Dienstag. Er habe seine "volle Unterstützung". Hatch tritt nicht mehr an.

.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

Romney (70) hatte seine Kandidatur im Bundesstaat Utah für den US-Senat am Freitag in einer Videobotschaft angekündigt. Auf Twitter dankte er dem Präsidenten für seine Unterstützung und sagte, er hoffe, im Laufe des Wahlkampfs auch die Unterstützung der Menschen aus Utah zu gewinnen. Die Kongresswahlen sind am 6. November. Der Senat bildet mit dem Repräsentantenhaus den US-Kongress.

Romney gilt als Trump-Kritiker

Trumps Unterstützung kommt überraschend, weil Romney sich immer wieder kritisch zur Politik des US-Präsidenten geäußert hat. Beobachtern zufolge mag Trump Romney nicht. Trump sagte 2016, dass er eine Unterstützung von Trump für eine Wahlkampagne nach dessen Aussagen zum Klu-Klux-Klan und zu Migranten nicht akzeptieren würde. Nun bedankte er sich bei Trump für seine Unterstützung.

If Trump had said 4 years ago the things he says today about the KKK, Muslims, Mexicans, disabled, I would NOT have accepted his endorsement — Mitt Romney (@MittRomney) March 3, 2016

Thank you Mr. President for the support. I hope that over the course of the campaign I also earn the support and endorsement of the people of Utah. — Mitt Romney (@MittRomney) February 20, 2018

Romney hatte sich öffentlich weitgehend aus der Politik zurückgezogen, seit er 2012 die Präsidentenwahl gegen Barack Obama verloren hatte.