Was für Notizen machte McCabe über Trump?

18.03.2018, 18:11 Uhr | AP, jmt

Der gerade von der US-Regierung gefeuerte ehemalige FBI-Vizedirektor Andrew McCabe hat offenbar Notizen über US-Präsident Donald Trump angefertigt. Nun wird über ihren Inhalt spekuliert.



Mehr zum Thema Wann fällt das Beil erneut?: Trumps Vendetta gegen das FBI

Gerade wurde FBI-Vize Andrew McCabe entlassen – nun beherrscht er weiterhin die Sclagzeilen. Laut Informationen der Nachrichtenagentur AP hat der geschasste Behördenleiter persönliche Notizen über US-Präsident Donald Trump angefertigt und sie an den FBI-Sonderermittler Robert Mueller weitergeleitet. Der soll untersuchen, ob das Wahlkampfteam von trump illegale Absprachen mit Russland traf – und ob der US-Präsident versuchte, die Ermittlungen zu behindern.

Einzelheiten zum Austausch mit Trump

Die Notizen ähnelten denen des von Trump im Mai entlassenen FBI-Direktors James Comey, wie die AP am Samstag aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen erfuhr. Comey machte sich Notizen von Gesprächen mit Trump, die ihn nach eigener Aussage beunruhigten. McCabes Memos enthalten demnach Einzelheiten zu seinen eigenen Interaktionen mit dem Präsidenten und geben verschiedene Gespräche McCabes mit Comey wider.



Auch wenn der genaue Inhalt unbekannt ist, könnten die Memos McCabes Aussage stützen, seine Glaubwürdigkeit sei angegriffen worden, um nicht nur ihn persönlich zu verleumden, sondern auch das FBI und die Strafverfolgung. "Das ist Teil des laufenden Krieges der Regierung gegen das FBI und die Bemühungen der Sonderermittlungen", sagte McCabe unter Verweis auf die Untersuchungen Muellers.

Trump glaubt nicht an die Memos

US-Präsident Donald Trump zweifelte öffentlich daran, dass McCabe Notizen geführt hat. Er habe sehr wenig Zeit mit McCabe verbracht, und dieser habe bei diesen Treffen niemals Notizen angefertigt, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Wenn er solche Memos aufgeschrieben habe, dann vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt und wenn, dann lediglich zum eigenen Nutzen, twitterte der Präsident.

McCabe, der seit langem im Visier der Kritik von Trump steht, war am Freitag von US-Justizminister Jeff Sessions gefeuert worden – zwei Tage, bevor er offiziell in den Ruhestand hätte gehen können. Justizminister Jeff Sessions hatte seine Entlassung am späten Freitagabend bekanntgegeben. Trump sprach von einem "großen Tag für die Demokratie".