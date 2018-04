Bis die Mauer steht

Trump schickt Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko

Donald Trump scheint ernst zu machen: Der US-Präsident will die Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko schicken – bis er die versprochene Mauer bauen kann.

US-Präsident Donald Trump will den von ihm angekündigten Einsatz des Militärs an der Grenze zu Mexiko sofort in die Tat umsetzen. Er werde dazu eine Anordnung unterzeichnen, sagte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen. Die ersten Soldaten der Nationalgarde könnten schon kurz darauf an der Grenze ankommen. "Die Bedrohung ist real. Es ist Zeit zu handeln."

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, entlang der Tausende Kilometer langen Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten zu lassen, damit illegale Migranten nicht mehr so leicht ins Land kämen. Allerdings fehlt ihm für die Umsetzung dieses Versprechens bisher das Geld.



Seine Ankündigung, Mexiko würde dafür bezahlen, wies die dortige Regierung kategorisch zurück. Und auch der US-Kongress bewilligte bisher nicht das dafür nötige Geld. Daraufhin sagte Trump am Dienstag, bis zum Bau der Mauer solle das Militär dort gegen illegale Einwanderer vorgehen.

Den aktiven Zweigen des US-Militärs ist es aber per Gesetz verboten, im Inland Aufgaben der Polizei oder anderer Behörden wie des US-Grenzschutzes zu übernehmen. Eine spezielle Rolle haben aber die Reservisten der Nationalgarde. 2006 wurden 6000 von ihnen schon einmal an die Grenze verlegt, um diese besser zu überwachen. 2010 schickte auch der frühere Präsident Barack Obama 1200 Nationalgardisten an die Grenze.