Frau von Geroge Bush

Früherer First Lady Barbara Bush geht es schlecht

15.04.2018, 21:05 Uhr | AP

Von 1989 bis 1993 lebte Barbara Bush im Weißen Haus, zusammen mit ihrem Präsidentengatten George Bush. Wie die Familie nun mitteilt, hat sich die Gesundheit der 92-Jährigen verschlechtert.

Der Gesundheitszustand der früheren First Lady der USA Barbara Bush hat sich nach Angaben eines Sprechers der Familie verschlechtert. Die 92-Jährige werde sich um keine weitere medizinische Behandlung bemühen, erklärte Jim McGrath am Sonntag. Dies habe Barbara Bush nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten in der jüngeren Vergangenheit und nach Rücksprache mit ihrer Familie und den Ärzten beschlossen.

Nähere Angaben zu ihren Gesundheitsproblemen machte McGrath nicht. Sie verbringe ihre Tage im Kreis ihrer Familie und wisse die vielen freundlichen Botschaften und Gebete, die sie erreichten, zu schätzen.

Barbara Bush ist die Frau von Ex-Präsident George Bush, der von 1989 bis 1993 amtierte. Das Paar heiratete 1945 und hat sechs Kinder. Sohn George W. Bush wurde acht Jahre nach dem Ausscheiden seines Vaters aus dem Amt selbst Präsident.