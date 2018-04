Trauer um Barbara Bush †

"Sie war eine fabelhafte First Lady"

18.04.2018, 11:04 Uhr | AP, dpa, dru

Der Tod von Barbara Bush hat weit über die USA hinaus Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Staatsmänner, Entertainer und Sportgrößen kondolierten der Familie der Verstorbenen. Eine Auswahl.

Die frühere First Lady Barbara Bush ist tot. Sie verstarb am Dienstag nach schwerer Krankheit in Houston (US-Staat Texas). Ihre Familie sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft würdigten die Präsidentengattin als "Naturgewalt" und "Frau von einzigartiger Stärke".

Ihr Mann, der 41. Präsident George H. W. Bush, sei bis zuletzt an ihrer Seite gewesen, twitterte die frühere Stabschefin Jean Becker. "Der Verlust seiner geliebten Barbara, die 73 Jahre seine Frau war, hat natürlich sein Herz gebrochen." Aber all jene, die ihn kennen und lieben, werde es nicht überraschen, dass er stoisch und stark sei, und dass er großen Rückhalt in seiner Familie finde. "Er ist dankbar für die Botschaften und die Unterstützung", so Becker.

Jean Becker, chief of staff at the Office of George H. W. Bush, gave this update on the 41st President of the United States. pic.twitter.com/pjOKi3szVc — Jim McGrath (@jgm41) April 18, 2018

Der frühere US-Präsident und Sohn der Verstorbenen, George W. Bush, erklärte: "Barbara Bush war eine fabelhafte First Lady und eine Frau wie keine andere, die Leichtigkeit, Liebe und Alphabetisierung zu Millionen Menschen gebracht hat. Für uns war sie so viel mehr. Mom hat uns auf Trab gehalten und uns bis zum Ende zum Lachen gebracht. Ich kann mich glücklich schätzen, dass Barbara Bush meine Mutter war."

Barbara Bush mit ihrem Sohn George im Jahr 1999: "Eine Frau wie keine andere." (Quelle: Archivbild/David J. Phillip/AP/dpa)

Jeb Bush würdigte seine Mutter bei Facebook als "Naturgewalt". Es sei ein "außergewöhnliches Privileg", der Sohn dieser "außergewöhnlich gütigen, geselligen, unterhaltsamen, lustigen, liebevollen, zähen, intelligenten und anmutigen Frau" zu sein.

STATEMENT BY GOVERNOR JEB BUSH ON THE PASSING OF MRS. BARBARA BUSH “Columba and I join every member of the Bush family... Gepostet von Jeb Bush am Dienstag, 17. April 2018

Präsident Donald Trump ordnete an, Fahnen bis zur Beerdigung Bushs am kommenden Samstag in Houston auf halbmast wehen zu lassen. Er und seine Frau Melania würdigten die frühere First Lady als eine "Anwältin amerikanischer Familien". In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es in der Nacht zum Mittwoch, das Ehepaar wolle sich mit der Nation vereinen, um Barbara Bushs Leben zu feiern. "Die Gedanken und Gebete des Präsidenten und der First Lady sind bei der Familie und den Freunden von Frau Bush."

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

"Barbara Bush war eine Frau von einzigartiger Stärke und Anmut, deren Hingabe an ihre Familie eine Inspiration für jeden Amerikaner war", schrieb Vizepräsident Mike Pence. Ihr Beispiel habe bei Millionen von Familien einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Trumps Vorgänger Barack Obama und dessen Frau Michelle würdigten die frühere First Lady als "Fels einer Familie", die sich dem Dienst an der Öffentlichkeit gewidmet hatte.

Our statement on the passing of Former First Lady Barbara Bush: pic.twitter.com/MhTVYCL9Nj — Barack Obama (@BarackObama) April 18, 2018

Ex-Präsident Bill Clinton nannte Barbara Bush eine "bemerkenswerte Frau". "Sie hat uns gezeigt, wie ein ehrliches, dynamisches und erfülltes Leben aussieht", twitterte Clinton.

Weitere Reaktionen:

I’m missing my mother-in-law and role model tonight. Barbara Bush was a loving mother and grandmother. The world is poorer without her in it. Rest in peace, dear Bar. https://t.co/gV8veToYi9 — Laura Bush (@laurawbush) April 18, 2018

I think my Ganny would have wanted us to remember her by picking up a book and reading to our child, grandchild, or finding an opinion different then our own. I love her and miss her very much.



She did it her way - with grace and class. pic.twitter.com/mTAVfOVXlp — Jeb Bush, Jr. (@JebBushJr) April 18, 2018

Always a friend to Canada, Barbara Bush leaves a legacy of dignity, grace, service and devotion to family. Sophie and I send our deepest condolences to Presidents George H.W. and George W. Bush, their family, and to all Americans. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 18, 2018

"Barbara Bush represented the best of our country to the world, from our embassy in China to @WhiteHouse as First Lady. We're grateful for her legacy of public service, volunteerism & family. We offer deepest condolences & thoughts & prayers to her loved ones." -- @StateDeptSpox pic.twitter.com/VcgJ2oVwhb — Department of State (@StateDept) April 18, 2018

Throughout her life, Barbara Bush showed us all the importance of charity, literacy, and love of country. Our thoughts are with the entire Bush family as they mourn her passing. Rest In Peace. — Tim Cook (@tim_cook) April 18, 2018

Sending my sincere condolences and prayers to The Bush family. 🙏🏻 pic.twitter.com/BGb9CLhPIR — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 18, 2018

Former First Lady Barbara Bush was a pillar of strength for her family and was much admired in our country. Both the wife and the mother of a U.S. President, she will be remembered for her service, pragmatism, and strong, kind spirit. — Al Gore (@algore) April 18, 2018

Barbara Bush was a tremendous wife, mother, grandmother & friend. Always a role model. Always a champion for others. We will miss her greatly. Our love and prayers go out to the Bush family, their extended family, their countless friends, and a nation who adored her. 🙏🏼#FLOTUS pic.twitter.com/8TitEbydro — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) April 18, 2018