2017 – das Jahr des Wandels, auch für t-online.de

2017 war ein Jahr der Veränderung – in Deutschland, in der Welt, aber auch für uns bei t-online.de: Aus Deutschlands größtem Web-Portal wird eine führende Medienmarke.



Dieser Artikel ist Teil unseres Jahresrückblicks. Hier finden Sie alle unsere Jahresrückblicke und Ausblicke auf 2018.

Es ist immer ein Wagnis, wenn man sich für einen Neuanfang entscheidet. Einen Neuanfang haben wir von t-online.de in diesem Jahr 2017 gewagt. Nachdem Ströer das Portal von der Telekom übernommen hatte, bauten wir in Berlin einen neuen Newsroom auf, den wir Ende Juni feierlich eröffnen konnten. Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer, formulierte unsere Mission so: “Basierend auf der Kombination aus massiver Reichweite, den besten Digitaltalenten und unserer großen Mediapower werden wir die digitale Medienwelt mitgestalten.“



Genau daran arbeiten wir nun Tag für Tag. Wir, das sind rund 70 Redakteure, Grafiker, Programmierer und Redaktionsmanager in Berlin sowie mehr als 100 Projekt- und Produktmanager, IT-Entwickler, Suchmaschinenspezialisten, Social-Media-Manager, Business Developer und Vermarkter an unserem zweiten Standort Frankfurt am Main.



t-online.de ist das größte Internet-Portal Deutschlands. Es erreicht 47 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Bundesbevölkerung. Aber Reichweite allein reicht eben nicht; es kommt auf den Inhalt an. Deshalb entwickeln wir t-online.de nun schrittweise zur größten digitalen Medienmarke, zu einer führenden publizistischen Stimme.



So soll unser Angebot für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zur informationellen Heimat werden, in der Sie die wichtigen Themen des Alltags und des Lebens finden: News, Unterhaltung und Ratgeber. Im Web, in den Apps und auf unseren vielen Video Screens in Innenstädten, Bahnhöfen, Einkaufszentren, U- und S-Bahnen. Wir wollen Sie informieren, aufklären, unterhalten, Ihnen Orientierung und Rat geben. Unser Journalismus ist kritisch, aber konstruktiv. Einordnend, aber nicht verordnend. Aufklärerisch, aber nicht rechthaberisch. Fokussiert auf Relevanz und Zusammenhänge.



Deshalb liefern wir Ihnen Tag und Nacht die wichtigsten Nachrichten. Deshalb analysieren wir das Weltgeschehen und erläutern die Zusammenhänge komplexer Themen wie den Sondierungsverhandlungen in Berlin, dem Rentensystem oder den Risiken von Antibiotika. Deshalb stellen wir in Interviews den Mächtigen die Fragen, die sie nicht hören wollen. Deshalb kommentieren unsere Kolumnisten das Weltgeschehen. Deshalb sprechen wir mit Sportstars über strahlende Triumphe und niederschmetternde Niederlagen. Deshalb berichten wir vom manchmal schillernden, manchmal kurios-banalen Leben der Prominenten sowie über die neusten Entwicklungen in der digitalen Welt.



Und deshalb arbeiten wir schon jetzt mit Hochdruck an den Themen des kommenden Jahres. Welche das sind? Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie gern täglich bei t-online.de rein. Wir freuen uns auch 2018 auf Sie!



Ihr

Florian Harms

Chefredakteur t-online.de