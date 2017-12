Haselhoff besucht diejenigen, die an Weihnachten arbeiten

Große Geste an Weihnachten

24.12.2017, 11:09 Uhr | dpa, t-online.de

Über Weihnachten haben die meisten Menschen frei, doch nicht in allen Berufen ist dies möglich. Diese Menschen besucht Reiner Haseloff (CDU) heute.

Der Ministerpräsident wird in Halle in das Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara gehen. Anschließend besucht er in Schkopau (Saalekreis) Beschäftigte eines Kraftwerks, wie die Staatskanzlei mitteilt.



Traditionell dankt der Regierungschef an Heiligabend Menschen, die zum Wohl der Gesellschaft auch dann im Dienst sind, wenn andere frei haben.

Quelle:

- Nachrichtenagentur dpa