Nach Greenpeace-Aktion: Abriss vom "Immerather Dom" hat begonnen

Nach einer Greenpeace-Protestaktion hat der Abriss einer früheren Kirche begonnen. Das Gebäude wird für den Braunkohletagebau Harzweiler abgerissen.

Das frühere Kirchengebäude ist seit 2013 entwidmet und damit kein Gotteshaus mehr. Es ist ein Wahrzeichen in der Region und wird wegen seiner imposanten Erscheinung im Volksmund "Immerather Dom" genannt. Tagebaubetreiber RWE Power hatte angekündigt, am Vormittag mit den Abrissarbeiten an der früheren Kirche in Erkelenz-Immerath beginnen zu wollen. Greenpeace hatte daraufhin mit einer Protestaktion begonnen. Sie forderten nach eigenen Angaben einen schrittweisen sozialverträglichen Kohleausstieg bis 2030.

