So klingt die genderneutrale Nationalhymne

Die deutsche Nationalhymne mit genderneutralem Text? Darüber ist seit dem Wochenende eine hitzige Debatte entbrannt. Wie die neue Version der Hymne klingen könnte, hören Sie hier.

Wenn es nach Kristin Rose-Möhring, der Gleichstellungsbeauftragten im SPD-geführten Bundesfamilienministerium geht, könnten wir bald eine andere Nationalhymne singen. Sie hat vorgeschlagen, den Hymnentext gendergerecht zu ändern. Statt "Vaterland" und "brüderlich" würde es dann "Heimatland" und "couragiert" heißen.



Der Vorschlag, den die Ministeriumsbeauftragte in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter des Ministeriums verbreitet hat, und über den die "Bild am Sonntag" berichtete, hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich gegen Änderungen am Text des Liedes aus. Sie sei "sehr zufrieden" mit der traditionellen Form der Hymne, sagte sie.

Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde da deutlicher. Sie hielt von der Idee der Textänderung "überhaupt nichts". Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann nannte den Vorschlag gar "absurd".

