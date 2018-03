Hat #Metoo das Denken der Deutschen verändert?

Die #metoo-Debatte hat demonstriert, wie verbreitet sexuelle Übergriffe sind. Doch eine Umfrage von t-online.de zeigt: Die Problemwahrnehmung hat sich kaum verändert. Vor allem Anhänger von zwei Parteien sagen: Alles nicht so schlimm.

Nur rund 15 Prozent der Deutschen halten seit der #metoo-Debatte sexuelle Belästigung für ein größeres Problem als zuvor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online.de. Rund 39 Prozent sagen zudem, sie hielten sexuelle Belästigung unverändert für ein Problem.

Dagegen sagen rund 22 Prozent der Befragten sogar, sie sähen sexuelle Belästigung jetzt eher weniger oder deutlich weniger als Problem. Und rund 18 Prozent geben an, sexuelle Belästigung weder vorher für ein Problem gehalten zu haben, noch das jetzt zu tun.

Das Schlagwort #metoo wurde am 15. Oktober 2017 von der Schauspielerin Alyssa Milano in einem Tweet verwendet. Sie schlug Opfern von sexuellen Übergriffen vor, auf ihren Tweet mit #metoo zu antworten. Sie reagierte damit auf Enthüllungen mehrerer US-Zeitungen. Die hatten Zeugen zu Wort kommen lassen, die von Belästigung und sexueller Gewalt durch den Filmemacher Harvey Weinstein berichteten.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n