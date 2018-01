Brandenburgs CDU-Chef will auch mit AfD reden

19.01.2018

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben will nach einem möglichen Sieg bei der Landtagswahl auch die AfD zum Gespräch einladen. Eine Koalition schließt er zwar aus, dennoch erntet der Politiker scharfe Kritik.

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben will nach der Landtagswahl im Herbst 2019 auch die AfD und die Linkspartei zu Gesprächen laden, wenn seine Partei die stärkste Kraft würde. Man dürfe der AfD nicht die Opferrolle gönnen, mit der sie bei ihren Wählern auf Stimmenfang gehe, sagte Senftleben der "Märkischen Oderzeitung" bei einem Redaktionsbesuch. Allerdings werde er der AfD bei solchen Gesprächen klar machen, dass eine Partei, die das Land spalte, kein Partner sein könne.

Für seine Äußerungen erntete Senftleben Kritik. "Der Brandenburger CDU-Vorsitzende will an die Macht, offenbar um jeden Preis. Mit seiner Ankündigung, Gespräche mit der AfD über eine Regierungsbildung führen zu wollen, verlässt er den Konsens aller demokratischen Parteien in Brandenburg", sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn.

"Das Törchen zur AfD schnell wieder zuschlagen"

Grünen-Chefin Petra Budke meinte, die AfD sei keine Partei, mit der man Gespräche über eine Regierungsbeteiligung führen könne. "Die CDU wäre gut beraten, das Törchen zur AfD, das ihr Vorsitzender Ingo Senftleben gerade öffnen will, schnell wieder zuzuschlagen."

In dem Zeitungsbericht warnte Senftleben auch davor, die AfD-Wähler mit Rechtsextremen in der Führung der Partei gleichzusetzen. Die Sorgen der Menschen, die noch vor wenigen Jahren CDU oder SPD gewählt hätten und nun bei der AfD ihr Kreuz machten, müssten aber ernst genommen werden. "Die Hoffnung, dass die AfD wie die Piraten eine Partei auf Zeit ist, wird sich nicht erfüllen."

