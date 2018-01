18.01.2018, 08:13 Uhr | dpa-AFX

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bewertet den Führungsstil des SPD-Parteichefs: Schulz führe "anders".

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat Parteichef Martin Schulz gegen den Vorwurf der Führungsschwäche verteidigt. Schulz führe die SPD "anders vielleicht als seine Vorgänger", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es wird an der Parteibasis anerkannt, dass Martin Schulz nicht Ansagen macht." Er wolle die Leute überzeugen.

Diejenigen, die Koalitionsverhandlungen mit der Union noch skeptisch gegenüberstünden, könne man auch nur so für sich gewinnen, meinte Nahles. Sie schätze, dass ein Drittel der Delegierten noch unentschlossen sei. Am Sonntag stimmen auf einem Sonderparteitag in Bonn 600 Delegierte und der SPD-Vorstand darüber ab, ob es Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU geben wird.

Zugleich pochte Nahles auf eine grundlegende Reform der SPD. "2013 haben wir den großen Fehler gemacht, nur zu regieren – und die Erneuerung der Partei als kleinen Beipackzettel zu sehen", sagte sie. "Das darf uns nicht noch einmal passieren."

