AfD schließt Abgeordneten Ludwig Flocken wegen Islam-Hetze aus

17.01.2018, 16:12 Uhr | AFP, cwe

Die AfD hat einen Hamburger Abgeordneten aus der Partei ausgeschlossen. Ludwig Flocken hatte immer wieder mit drastischen Worten den Islam kritisiert, dies habe der Partei geschadet.



Mehr zum Thema Vorsitz in Bundestagsausschuss: Union und SPD wollen AfD nicht blockieren

Das Bundesschiedsgericht der AfD hat den fraktionslosen Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten Ludwig Flocken aus der Partei ausgeschlossen. Das teilte die Hamburger AfD mit. Um Flocken gibt es seit zwei Jahren heftige Kontroversen, unter anderem weil er in der Bürgerschaft gegen den Islam hetzte. Er war im Februar 2016 aus der AfD-Fraktion ausgetreten. Die AfD warf ihm parteischädigendes Verhalten vor.



Das Schiedsgericht des Hamburger AfD-Landesverbands hatte den Orthopäden bereits vor einem Jahr bescheinigt, dem Ansehen der Partei geschadet zu haben. Es verbot ihm für einen Zeitraum von neun Monaten, ein Parteiamt zu bekleiden, schloss ihn aber nicht aus der AfD aus. Dies tat nun das Bundesschiedsgericht.

Die Hamburger AfD-Fraktion begrüßte das Urteil. "Herr Flocken hat mehrfach massiv Fraktion und Partei geschadet", erklärte deren Vorsitzender Alexander Wolf. Die AfD ist seit der Bürgerschaftswahl 2015 in der Bürgerschaft vertreten. Ihre Fraktion besteht seit dem Austritt Flockens aus sieben Mitgliedern.



Aus der Partei ausgeschlossen: Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete der AfD, Ludwig Flocken (Quelle: Hamburgische Bürgerschaft)



Flocken sieht Europa im Krieg gegen den "Mohammedanismus"



Flocken gilt als ein überzeugter Vertreter des rechten, fremden- sowie islamfeindlichen politischen Spektrums. Auf seiner Internetseite bezeichnet Flocken es als sein Anliegen zu zeigen, "wo die Altparteien gegen Volk und Freiheit arbeiten und für Bevormundung und Unterwerfung". Europa nennt er dort eine "Völkerfamilie", deren aktuell wichtigste Aufgabe es sei, "sich gegen zwei totalitäre Ideologien zu verteidigen - den Brüsseler Bürokratismus und den Mohammedanismus".



Der Hamburger AfD-Fraktionschef Jörn Kruse verteidigte die Dauer des Ausschlussverfahrens. Es gebe "hohe Hürden", erklärte er in der Hansestadt. Es sei gut, dass nun "endlich" ein Urteil gefällt sei. Die Fraktion sehe sich damit in ihrem Kurs bestätigt. Die AfD-Fraktion in Hamburg hat zwei Vorsitzende.

Quelle:

- AFP