04.02.2018, 11:53 Uhr | AFP

CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich nun in eine mehrwöchige Reha begeben. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hatte sich im Januar planmäßig operieren lassen. Dabei hat es einem Medienbericht zufolge gefährliche Komplikationen gegeben.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat sich einem Medienbericht zufolge nach einer Darmoperation wegen gefährlicher Komplikationen einer Not-OP unterziehen müssen. Der CDU-Politiker habe nach dem Eingriff zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht, berichtet die "Bild am Sonntag". Er sei inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung und habe am Donnerstag das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin verlassen.

Tauber sprach gegenüber der "Bild am Sonntag" von einer "extrem harten Zeit". Er habe "viel gebetet". "Es geht mir deutlich besser, aber ich werde noch einige Zeit brauchen, um wieder vollständig gesund zu werden." Dem Bericht zufolge wird Tauber nun eine mehrwöchige Reha antreten. Er will nach seiner Genesung wieder in die Politik einsteigen.