Kiel übernimmt Tabellenspitze vor Nürnberg

23.01.2018, 22:48 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Düsseldorf (dpa) - Holstein Kiel hat zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Dafür reichte dem Aufsteiger ein 2:2 gegen Union Berlin. Rang zwei hat sich erst einmal der 1. FC Nürnberg gesichert. Die Franken kamen aber gegen Jahn Regensburg ebenfalls über ein 2:2 nicht hinaus. Den Anschluss an die Spitzengruppe verpasste der FC Ingolstadt, der 0:0 gegen den SV Sandhausen spielte. Mit dem ersten Sieg beim VfL Bochum seit 19 Jahren hat der MSV Duisburg einen perfekten Start in die Rückrunde geschafft. Der Aufsteiger gewann mit 2:0 bei der Revierelf.