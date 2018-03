Kriminalität

Mehr Missbrauchsvorwürfe gegen Schwimmlehrer

21.03.2018, 10:38 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat die Vorwürfe gegen einen Schwimmlehrer, der in Baden zahlreiche Kinder missbraucht haben soll, massiv ausgeweitet. Das bestätigte Sprecher Michael Klose am Mittwoch. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet. Dem Mann wird inzwischen der Missbrauch von 40 Mädchen im Alter zwischen vier und acht Jahren vorgeworfen. Ihm werden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen 136 Fälle unter anderem im Raum Rastatt, Baden-Baden und Achern zur Last gelegt. Hinzugekommen sind zwei Fälle aus Lörrach. Festgenommen wurde der Mann zunächst aufgrund von sechs Fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte aber früh klar gemacht, dass sehr viel mehr Kinder betroffen sein dürften.