Vergeltungsschlag gegen Assad

USA beginnen Angriffe auf Syrien

14.04.2018, 03:38 Uhr | dpa

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben mit Militärschlägen gegen Syrien begonnen. US-Präsident Donald Trump verkündete den Schritt im Weißen Haus.



Nach dem mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in Syrien haben die USA ihre Drohungen wahr gemacht und die Regierung des Landes angegriffen. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitagabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation, die USA, Frankreich und Großbritannien hätten in der Nacht zu Samstag mit Militärschlägen gegen Syrien begonnen.

Die Angriffe seien eine Vergeltung für den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Baschar al-Assad gegen das eigene Volk. "Dies sind nicht die Taten eines Menschen", sagte Trump. "Es sind die Verbrechen eines Monsters."

Aus Damaskus meldeten Medien Explosionen. Wo die Ziele lagen, war zunächst unbekannt.

Trump hatte Syriens Verbündeten Russland unverhohlen mit dem Angriff gedroht. Er sagte im Weißen Haus, es handele sich um Präzisionsschläge. "Wir sind darauf vorbereitet, diese Antwort fortzusetzen, bis die syrische Regierung ihren Einsatz verbotener chemischer Waffen beendet."

In Kürze mehr.