Bürgerschaft

Hamburger Grüne für späteren Unterrichtsbeginn

20.04.2018, 14:29 Uhr | dpa

Die Schulexpertin der Grünen in der Hamburger Bürgerschaft unterstützt einen Vorstoß von Parteikollegen in Schleswig-Holstein für einen späteren Unterrichtsbeginn am Morgen. Rein lernpsychologisch wäre ein um eine Stunde verschobener Schulbeginn gut und auch zeitgemäß, sagte Stefanie von Berg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die biologische Uhr zeigt bei vielen Kindern und Jugendlichen morgens um acht Uhr noch eher die Tiefschlafphase an." Etliche Studien belegten, dass sie ihr Leistungshoch erst sehr viel später haben. "Zudem hat sich gerade in der Stadt der Lebensrhythmus so verschoben, dass Kinder und Jugendlichen immer später ins Bett gehen." Die in Schleswig-Holstein ebenfalls mitregierenden Grünen wollen sich bei einem Parteitag an diesem Wochenende mit einem späteren Schulbeginn befassen.