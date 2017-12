Rastplatz auf der A24: LKW parkt Betrunkene zu

26.12.2017, 13:13 Uhr | dpa, t-online.de

Die Aufmerksamkeit eines Lastwagenfahrers hat womöglich Schlimmeres verhütet. Auf einer Raststätte hinderte er mit seinem LKW drei Alkoholisierte an der Weiterfahrt.

Mehr zum Thema Betrunken im Auto: Mitfahrer werden auch bestraft

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern nutzte der LKW-Fahrer die Größe seines Fahrzeuges und parkte das Trio von Betrunkenen zu. Die Polizei lobte den Mann für seine Zivilcourage, wie sie in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Bei dem 34-jährigen Fahrer des festgesetzten Autos ermittelten die Beamten einen Wert von 2,31 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Demnach hielten die zwei teils schwer alkoholisierten Männer und eine Frau am Abend an einem Rastplatz an der Autobahn 24 bei Ludwigslust. Stark schwankend arbeiteten sie sich in den Verkaufsraum der Tankstelle vor, um Nachschub zu kaufen. Laut Polizei nutzte der Lastwagenfahrer die Zeit, um das Auto des Trios zuzuparken. Anschließend bat er eine Mitarbeiterin der Tankstelle, die Polizei zu rufen.

Quellen:

- dpa