Chamrousse: Über hundert Skifahrer in Gondeln steckengeblieben

24.12.2017, 20:29 Uhr

In einem Skigebiet in den französischen Alpen sind mehr als 200 Skifahrer in Gondeln steckengeblieben. Die meisten sind inzwischen gerettet. Die Panne ereignete sich am Sonntagnachmittag im Skigebiet Chamrousse.



Einsatzkräfte hatten viele der Insassen aus ihrer misslichen Lage befreit: Mit Hubschraubern wurde jeweils ein Retter auf einem Gondeldach abgesetzt, um die Skifahrer und Snowboarder dann abzuseilen. In jede Skigondel passen bis zu zehn Menschen.

Wie lange die Rettungsaktion dauert, ist noch unklar. Das Wetter ist aber gut. Das Skigebiet Chamrousse liegt rund 30 Kilometer südöstlich von Grenoble.



Quelle:



- dpa, afp