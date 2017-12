New York: Zwölf Menschen sterben bei Brand in der Bronx

Zwölf Menschen sterben bei Brand in New York

29.12.2017, 10:20 Uhr | dpa, t-online.de, dru

Feuerdrama in der Bronx: Die Flammen breiteten sich am Donnerstagabend rasch in dem Gebäude aus. (Quelle: Amr Alfiky/Reuters)

Tragödie im New Yorker Stadtteil Bronx: Beim Brand in einem Wohnhaus sterben mindestens zwölf Menschen, unter ihnen ein Baby. Mehrere Menschen schweben in Lebensgefahr.

Bei einem Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Baby. Das teilte die New Yorker Feuerwehr am späten Donnerstagabend mit. Vier weitere Menschen seien lebensgefährlich verletzt. Die "New York Times" berichtete zuvor von mindestens neun Verletzten. Die Getöteten seien zwischen einem Jahr und fünfzig Jahren alt, hieß es.

Bürgermeister Bill de Blasio sprach von der schlimmsten Brandkatastrophe seit mindestens einem halben Jahrhundert in New York. Vor Pressevertretern sagte er: "Wir stehen hier am Ort einer unaussprechlichen Tragödie, mitten in der Urlaubszeit, in der Familien zusammen kommen. Heute Abend wurden hier in der Bronx Familien auseinandergerissen."



Einsatzkräfte der New Yorker Feuerwehr: Die Helfer konnten zwölf Menschen aus dem brennenden Gebäude retten. (Quelle: Reuters)

Nach Angaben der Feuerwehr waren bei dem Einsatz über 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Mindestens zwölf Menschen wurden gerettet.

Einem Bericht der "New York Daily News" zufolge brach das Feuer gegen 19 Uhr am Abend im zweiten Stock aus und verbreitete sich von dort aus rasch. Fünf Menschen kamen demnach noch im Gebäude um, sieben erlagen in Krankenhäusern ihren Verletzungen.



Eine Bewohnerin aus der Nachbarschaft sagte der "New York Post": "Es ging alles so schnell. Menschen stürmten aus den Notausgängen, die Feuerwehr war schnell vor Ort. Das ganze Haus war voller Qualm." Ein anderer Anwohner sagte: "Ein Vater versuchte, in das Gebäude zu rennen, kam aber nicht hinein. Ich sah wie er schrie: 'Meine Babys sind tot, meine Babys sind tot'."

Großalarm in New York: Rund 160 Feuerwehrleute und Dutzende weitere Rettungskräfte waren im Einsatz. (Quelle: Amr Alfiky/Reuters)

Die Feuerwehrleute kämpften bei Temperaturen um minus zehn Grad Celsius gegen die Flammen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

Die Feuerwehr twitterte: "Diese Tragödie ist fraglos in ihrer Größe historisch. Unsere Herzen sind bei jenen Familien, die hier einen Angehörigen verloren und bei jenen, die um ihr Leben kämpfen."

Quellen und weiterführende Informationen:

- dpa

- Bericht der New York Post

- Bericht der New York Daily News