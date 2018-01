China: Brennender Öltanker droht zu explodieren

08.01.2018, 08:37 Uhr | AP, t-online.de

Der Öltanker "Sanchi": Bei der Kollision mit einem anderen Schiff vor der Küste Ostchinas ist der Tanker in Brand geraten. (Quelle: Reuters)

Der vor der ostchinesischen Küste in Brand geratene Öltanker droht zu explodieren. Tausende Tonnen Öl könnten dann austreten. Die Besatzung wird vermisst.

Heftiges Feuer und giftige Gase hätten die nach einer Kollision mit einem Schüttgutfrachter in Flammen aufgegangene "Sanchi" völlig eingehüllt und behinderten die Rettungsarbeiten, berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV am Montag.

Von den vermissten 32 Besatzungsmitgliedern sei noch niemand gefunden worden. Teams aus China, Südkorea und den USA suchten nach ihnen und bemühten sich, das aus dem brennenden Wrack strömende Öl einzudämmen.

Der in Panama registrierte Tanker hatte 136.000 Tonnen Leichtöl geladen und war nach Angaben des chinesischen Transportministeriums auf dem Weg vom Iran nach Südkorea. Am Samstagabend kam es 257 Kilometer von der Küste entfernt zu einem Zusammenstoß mit der in Hongkong registrierten "CF Crystal". Die 21 Besatzungsmitglieder der "Crystal" wurden gerettet. Die Unfallursache war zunächst unklar.

