Unfall in Eberbach: Schulbus kracht in Hauswand – 43 Kinder verletzt

Schulbus kracht in Hauswand – viele Schulkinder verletzt

16.01.2018, 13:18 Uhr | AFP

Großeinsatz in Baden-Württemberg: Ein Schulbus kracht in eine Hauswand, die Ursache ist noch unklar. (Quelle: dpa)

Großeinsatz für die Rettungskräfte in Baden-Württemberg: Ein vollbesetzter Schulbus ist in Eberbach nahe Mannheim gegen eine Hauswand gekracht. Viele Schulkinder wurden verletzt, einige schwer.

In Eberbach in Baden-Württemberg ist ein Schulbus am Dienstagmorgen gegen eine Hauswand gefahren. Insgesamt seien 48 Menschen verletzt worden, darunter der Busfahrer und der Fahrer eines Kleintransporters, teilte die Polizei mit. Im Bus saßen Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren. Der Polizei zufolge wurden 43 Kinder verletzt. Bei fünf oder sechs Kindern könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Der Unfall ereignete sich nahe Mannheim an der Landesgrenze zu Hessen. Drei Rettungshubschrauber waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Mannheim und Ludwigshafen und auch nach Gießen im benachbarten Hessen gebracht.

Der Bus sei am Morgen von der Fahrbahn abgekommen, mit mehreren Autos zusammengestoßen und frontal in eine Hauswand gekracht. Der Schulbus bringe jeden Morgen die Schüler aus den umliegenden Gemeinden nach Eberbach, sagte der Polizeisprecher. Für die unverletzten Kinder und Eltern richtete die Polizei eine Sammelstelle in der Nähe des Unfallorts ein.