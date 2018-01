Erneute Tollwutalarm: Schweizer Gesundheitsamt sucht Touristen-Paar

25.01.2018, 14:40 Uhr | as, dpa

Ohne es zu wissen, hat sich ein Schweizer Touristenpaar in den USA möglicherweise mit Tollwut infiziert. Das Gesundheitsamt startete nun einen öffentlichen Aufruf.

Ein Schweizer Touristenpaar hat sich womöglich in Florida mit Tollwut angesteckt und weiß nichts davon. Das Bundesamt für Gesundheit in Bern lancierte deshalb am Donnerstag einen öffentlichen Aufruf. "Das betroffene Paar soll sich für die nötige Behandlung so rasch als möglich mit seinem Hausarzt, seiner Hausärztin oder mit dem Bundesamt für Gesundheit in Verbindung setzen", teilte es mit. Tollwut ist unbehandelt lebensgefährlich.

Die Schweizer hatten am 10. Januar in Naples (Florida) eine verletzte Fledermaus vom Boden aufgehoben und in eine Tierklinik gebracht. Bei dem Tier wurde später Tollwut festgestellt. Das Virus werde über den Speichel ausgeschieden, die Schweizer könnten sich über eine Hautverletzung infiziert haben, informierte das Amt. Bis die Krankheit ausbricht, können Monate vergehen. "Sobald erste Krankheitssymptome auftreten, verläuft eine Infektion mit dem Tollwutvirus tödlich", teilte das Bundesamt mit. "Vor dem Auftreten der Symptome kann Tollwut mit einer sogenannten postexpositionellen Impfung erfolgreich verhindert werden."

Quelle:

- dpa