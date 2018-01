Bergsteiger stecken auf 7400 Metern im Himalaya fest

27.01.2018, 14:48 Uhr | as, dpa

Pakistanischer Helikopter auf dem Weg zum Nanga Parbat im Himalaya: Rettungsoperation für zwei Bergsteiger am Nanga Parbat angelaufen (Quelle: Symbolbild/epa/dpa)

Zwei Bergsteiger hängen auf einem der gefährlichsten Berge der Welt fest. Kletterer und Soldaten starten eine Rettungsaktion.

Am Nanga Parbat, einem der gefährlichsten Berge der Welt, wollen polnische Kletterer und pakistanische Soldaten gemeinsam zwei europäische Bergsteiger retten. Der Pole und die Französin hatten versucht, den 8126 Meter hohen Berg zu besteigen und hingen in rund 7400 Metern Höhe fest, wie der staatliche Alpinclub von Pakistan mitteilte. Der Nanga Parbat liegt im pakistanischen Teil des Himalaya und gilt als schwer zu besteigen. Lawinen und Steinschläge an den extrem steilen Flanken töten regelmäßig Bergsteiger.

Vier Kletterer versuchen Rettung

Vier polnische Kletterer würden die Rettung versuchen, hieß es weiter. Ein Hubschrauber der pakistanischen Armee werde sie am Nanga Parbat absetzen. Schlechtes Wetter habe die Mission zuletzt verzögert, sagte Asghar Ali Porik von einem Reiseveranstalter. "Wir hoffen, dass die beiden gestrandeten Kletterer gerettet werden."

Zuletzt war im Juli vergangenen Jahres ein Team aus einem spanischen und einem argentinischen Bergsteiger am Nanga Parbat verschwunden. Es wird davon ausgegangen, dass sie ums Leben kamen, es ist aber bis heute unklar, wie.

Quelle:

- dpa