Erneut schweres Zugunglück in den USA

In den USA sind ein Amtrak-Personenzug und ein Güterzug zusammengestoßen. Bei dem Unfall starben zwei Menschen. (Quelle: dpa)

Bei einem schweren Zugunglück im US-Bundesstaat South Carolina sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Etwa 116 weitere Menschen wurden bei dem Zusammenstoß eines Nachtzugs mit einem Güterzug verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Zusammenprall entgleisten mehrere Waggons sowie der Triebwagen des Nachtzugs. In der Folge liefen auch knapp 20.000 Liter Treibstoff aus.



Mehrere Waggons des Nachtzugs entgleisten bei dem Unfall. (Quelle: dpa)



Der Nachtzug war auf dem Weg von New York nach Miami, als er gegen 02.30 Uhr in der Nähe von Columbia mit dem Güterzug zusammenstieß. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren 139 Passagiere und acht Mitarbeiter an Bord des Nachtzugs.

Schnelle Hilfe vor Ort

Laut Augenzeugen half das Amtrak-Personal den Passagieren sehr ruhig und besonnen aus dem Zug. Der Passagier Derek Pettaway schilderte die Lage so, dass niemand in Panik geraten sei und die ersten Helfer bereits zehn bis 20 Minuten nach dem Unglück eingetroffen waren.

Rettungskräfte arbeiten am entgleisten Nachtzug in Cayce, South Carolina. (Quelle: Reuters)



Warum die beiden Züge zusammenstießen, war zunächst unklar – auch, ob einer der beiden Züge stand. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB kündigte bereits Ermittlungen an, die die Ursache des Unfalls klären sollen.

Schon das dritte schwere Unglück in wenigen Wochen

Das Zugunglück ist bereits das dritte schwere Unglück innerhalb weniger Wochen. Im Dezember starben drei Menschen, als ein Amtrak-Zug auf einer Brücke entgleiste und teilweise auf eine Fernstraße stürzte.



Ende Januar ereignete sich ein weiteres schweres Unglück, als ein Amtrak-Zug mit mehreren Parlamentariern einen Mülllaster rammte. Bei dem Unglück starb ein Insasse des Lastwagen, sechs weitere Menschen mussten ins Krankenhaus.