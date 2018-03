Selfies auf Gleisen

Drei Mädchen fast vom Zug überrollt

19.03.2018, 18:28 Uhr | AFP

Drei junge Mädchen haben in Höchstädt an der Donau Selfies gemacht während sie auf Bahngleisen unterwegs waren. Ein Zugführer konnte nur durch eine Notbremsung eine Tragödie verhindern.

Beim Selfies schießen wurden drei junge Mädchen im schwäbischen Höchstädt an der Donau von einem Zug überrollt. Wie die Bundespolizei am Montag in Nürnberg mitteilte, sprangen die Mädchen erst kurz vor dem heranfahrenden Zug aus dem Gleis. Durch die vom Zugführer eingeleitete Notbremsung sei Schlimmeres verhindert worden. Die Teenager seien unerkannt entkommen.

Bundespolizei greift zu drastischen Maßnahmen

Die Bundespolizei warnte erneut wegen der tödlichen Gefahren eindringlich vor dem Anfertigen von Selfies auf Gleisen. Es ereigneten sich bereits mehrere tödliche Unfälle bei ähnlichen Vorfällen. Die Deutsche Bahn startete deshalb vor zwei Jahren eine Öffentlichkeitskampagne mit einem drastischen Film über zwei Freundinnen, die beim Aufnahmen einem als Freundschaftsbeweis gedachten Selfie im Gleisbett getötet werden.