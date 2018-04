Tödlicher Unfall auf Ferieninsel

Porsche fährt auf Mallorca in deutsche Radfahrer-Gruppe

06.04.2018, 16:47 Uhr | dpa

Neun deutsche Radfahrer werden bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca verletzt. Einer davon erlag seinen Verletzungen. Die Fahrerin stand vermutlich unter Drogeneinfluss.

Bei einem Unfall auf Mallorca sind drei deutsche Radfahrer schwer verletzt worden, sechs weitere wurden leicht verletzt. Das Unglück geschah am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf einer Landstraße in der Nähe von Capdepera im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel. Ein Porsche Cayenne fuhr in die aus 15 Sportlern bestehende Radfahrergruppe, wie "Diario de Mallorca" berichtet. Die Radfahrer kommen den Angaben zufolge aus Immenstadt und wollten die Bergetappe zum Puig Major nehmen. Am Steuer des SUV saß den Angaben zufolge eine 30-jährige Einheimische.

Un todoterreno ha arrollado a un pelotón ciclista en las inmediaciones de Capdepera. En el atropello, un total de nueve deportistas han resultado heridos, dos de carácter grave y leves los siete restantes. pic.twitter.com/5lov3d1g2I — Diario de Mallorca (@diariomallorca) April 5, 2018

Der Zustand einer der drei Schwerverletzten war zunächst kritisch. Am Donnerstag Nachmittag erlag er seinen Verletzungen, wie der Leiter der spanischen Verkehrsbehörde auf Twitter mitteilte.

Fallecido uno de los ciclistas, de nacionalidad alemana, atropellados esta mañana en la isla de Mallorca. DEP. pic.twitter.com/kchciEuiDz — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) April 5, 2018

Sechs der Sportler seien nur leicht verletzt worden, die restlichen sechs unversehrt davongekommen. Die Verletzten kamen in verschiedene Krankenhäuser der Insel.

Frau soll laut Zeugen ungebremst in Gruppe gefahren sein

Das Unfallfahrzeug wurde den Angaben zufolge von einer Spanierin gesteuert. Von Medien zitierte Augenzeugen versicherten, die 30-Jährige habe zu keinem Zeitpunkt gebremst und sei mit voller Geschwindigkeit in die Gruppe gerast. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet und die Fahrerin zunächst in Gewahrsam genommen. Ein Test der spanischen Polizei ergab nach Angaben des deutschsprachigen "Mallorca-Magazin", dass die Porsche-Fahrerin unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte.

Die "Mallorca Zeitung" schrieb aber, es handele sich um eine Gruppe von 30- bis 40-jährigen Triathleten, "die seit Jahren in derselben Besetzung auf die Insel" komme, um an einem Trainingscamp teilzunehmen.

"Die Triathlon-Sportler hatten auch Trainingseinheiten im Schwimmen und Laufen absolviert und wollten heute 200 Kilometer fahren", sagte der Reiseunternehmer Holger Blaschke gegenüber dem "Mallorca-Magazin". Er organisierte den Aufenthalt der Gruppe.