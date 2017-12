Azra Basic: Kriegsverbrecherin zu 14 Jahren Haft verurteilt

27.12.2017, 17:29 Uhr | AFP, t-online.de

Eine ehemalige Angehörige des kroatischen Militärs muss wegen Kriegsverbrechen im Bosnien-Konflikt hinter Gittern. Einer ihrer Morde beschreiben die Richter als besonders grauenvoll.

Das Gericht in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo befand die 58-jährige Azra Basic für schuldig, im April 1992 im Norden Bosniens Verbrechen an bosnisch-serbischen Zivilisten begangen zu haben. Deshalb muss sie jetzt 14 Jahre ins Gefängnis.

Es war die bisher längste Haftstrafe, die gegen eine Frau im Zusammenhang mit den Verbrechen des Bosnien-Krieges (1992-1995) verhängt wurde. Das Gericht begründete dies mit "der besonderen Grausamkeit" der Angeklagten.

Grausame Akte der Folter

Besonders schwer wog in Basics Fall der Mord an dem Gefangenen Blagoje Djuras. Während er am Boden lag und von zwei anderen Gefangenen festgehalten wurde, stach die Verurteilte ihm mit einem Messer in den Hals, wie der Richter Sead Djikic schilderte.

Basic habe alleine oder mit anderen Militärangehörigen ein Dutzend weitere Gefangene in der Region der Stadt Derventa gefoltert. Sie seien geschlagen oder mit einem Baseball-Schläger malträtiert worden. Auch seien ihnen Kreuze auf die Haut, vor allem am Rücken und auf der Stirn, geritzt worden, sagte Djikic.

Basic war nach dem Ende des Krieges in die USA ausgewandert. Dort wurde sie 2011 auf Antrag der bosnischen Justiz festgenommen und Ende vergangenen Jahres an Bosnien-Herzegowina ausgeliefert. Ihr Prozess hatte im Januar 2017 begonnen.

Viele weitere Frauen beschuldigt

Die 58-Jährige ist eine von etwa einem dutzend Frauen, die wegen Verbrechen im Bosnien-Krieg beschuldigt oder verurteilt wurden. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) verurteilte nur eine einzige Frau: Biljana Plavsic, die heute 87-jährige ehemalige Präsidentin der Serbischen Republik in Bosnien, erhielt 2003 von dem UN-Tribunal eine elfjährige Gefängnisstrafe.

