Kambodscha: Zehn Rucksacktouristen nach Party angeklagt

"Porno-Tänze" in Kambodscha

29.01.2018, 09:17 Uhr | dpa

Diese Fotos der partywütigen Touristen veröffentlichte die Polizei in Kambodscha (Quelle: Cambodian National Police/AP/dpa)

In Kambodscha wurden wegen "pornografischer Tänze" bei der Tempelanlage Angkor Wat zehn Rucksacktouristen angeklagt.



Während einer privaten Party in der Nähe der heiligen Stätte sollen die Urlauber obszön getanzt haben, es sollen Fotos kursieren, auf denen sie in sexuellen Posen – teilweise halb nackt – übereinander auf dem Boden liegen.

Nach einem Bericht der Tageszeitung "The Khmer Times" (Montag) wurden 87 Ausländer festgenommen. Die meisten kamen mit einer Verwarnung davon. Eine Gruppe von zehn Verdächtigen blieb jedoch im Gewahrsam der Polizei. In Kambodscha kann es Monate dauern, bis ein Prozess beginnt. Bei einer Verurteilung wegen Pornografie drohen ihnen bis zu zwölf Monate Haft.

Die Aufnahmen sollen am Donnerstag vergangener Woche in Siem Reap entstanden sein, wo Angkor-Wat-Touristen in der Regel übernachten. Nach Zeitungsberichten kommen die zehn Angeklagten aus Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Kanada und Neuseeland. Auf einem Foto, das die Polizei von der Gruppe veröffentlichte, sind auch zwei Frauen zu erkennen.

