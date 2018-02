19.02.2018, 20:12 Uhr | dpa

Kalbsleber statt Obst packte ein Mann in München in die Plastiktüte – und wollte damit durch die SB-Kasse. Als er erwischt wurde, gestand er: Es war nicht sein erstes Mal. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

In vielen Supermärkten muss das Obst noch per Hand gewogen werden. Das nutzte ein Mann in München aus: Er verpackte Kalbsleber in die Plastiktüten und marschierte durch die SB-Kasse. Ein Gericht verurteilte ihn deshalb zu einer Rekordstrafe.

Weil er für Kalbsleber nicht den richtigen Preis an der Kasse zahlte, ist ein Mann vom Münchner Amtsgericht zu einer Rekordgeldstrafe von 208.000 Euro verurteilt worden.

Der 58-Jährige war im Dezember 2017 bei dem Diebstahl in einem Supermarkt in München-Haidhausen erwischt worden. Der Mann gab zu, bereits zum vierten Mal in dem Monat Kalbsleber in eine Obsttüte umgepackt zu haben, um sie an einer Selbstbedienungskasse als billigeres Produkt abzurechnen.

Der Mann ist bereits vorbestraft

Laut Gericht verfügt der Mann über monatliche Einkünfte von mindestens 24.000 Euro. Dies legte der Richter bei der Bemessung der Geldstrafe am 10. Januar zugrunde.

Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde wegen der hohen Straferwartung in Untersuchungshaft genommen. Ein Motiv für seine Diebstähle im Wert von 13 bis 47 Euro konnte er nicht nennen.

Für die Justiz ist der Ladendieb kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde zuvor unter anderem schon wegen Steuerhinterziehung zu Freiheitsstrafen und einer Geldstrafe von 400.000 Euro verurteilt. Das Kalbsleber-Urteil ist rechtskräftig.