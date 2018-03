Juristische Korruption

Berlusconi steht erneuter Prozess bevor

26.03.2018, 18:48 Uhr | AP

Dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi steht ein neues Strafverfahren ins Haus. Er soll Bestechungsgelder an Showgirls gezahlt haben, damit diese vor Gericht lügen.



Ein Mailänder Gericht klagte Berlusconi am Montag wegen juristischer Korruption an. Es geht um mutmaßliche Zahlungen an aufstrebende Showgirls, damit diese im Zeugenstand in seinem Prozess wegen der Bezahlung für Sex lügen. Vier junge Frauen müssen sich verantworten, weil sie die Bestechungsgelder angenommen haben sollen.

Der Auftakt des Verfahrens soll am 9. Mai stattfinden. Es stellt den zweiten Prozess gegen Berlusconi wegen des Falls dar, in dem ihm vorgeworfen worden war, für Sex mit einer noch minderjährigen Marokkanerin bezahlt zu haben. Er wurde in dem Fall letztlich in einem Berufungsverfahren freigesprochen.

Der mittlerweile 81-jährige Berlusconi ist abermals ins Zentrum der italienischen Politik zurückgekehrt. Seine Partei Forza Italia dürfte eine Schlüsselrolle bei den Koalitionsverhandlungen in Italien nach der Parlamentswahl vom 4. März zukommen.