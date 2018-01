Familiendrama in Darmstadt: Polizei erschießt bewaffneten Familienvater

Familiendrama in Darmstadt

22.01.2018, 13:24 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Ehestreit in Darmstadt endet in einer blutigen Tragödie. Nach einem Hilferuf der Ehefrau hat die Polizei ihren mit Messern bewaffneten Mann mit Schüssen getötet.

Nach einer Auseinandersetzung eines Ehepaars haben Polizisten in Darmstadt den mit Messern bewaffneten Familienvater an dessen Wohnungstür erschossen. Die Ehefrau des Mannes habe in der Nacht zum Montag die Polizei gerufen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ihr Mann habe sie geschlagen und sei mit einem Messer bewaffnet, berichtete die Frau.

Frau und Kinder erlitten Schock

Als die Beamten klingelten, habe der Mann die Tür geöffnet und sei dann mit den Messern in der Hand direkt auf sie zugegangen. Die Polizisten schossen auf ihn. Dabei wurde der 41-Jährige tödlich verletzt.



Seine 40-jährige Frau und die beiden 16 und 18 Jahre alten Kinder erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Hessen hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle:

– dpa