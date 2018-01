Kentucky: 15-Jähriger schießt auf seine Mitschüler – zwei Tote

23.01.2018, 22:32 Uhr | Ani Palyan, t-online.de

Die zweite High-School-Schießerei innerhalb von zwei Tagen: In der Kleinstadt Benton im US-Bundesstaat Kentucky hat ein Jugendlicher 19 Schüler angeschossen, zwei von ihnen kamen ums Leben. Der Schütze wurde noch am Tatort festgenommen.



Bei einer Schießerei an einer US-High-School in Kentucky sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte der Gouverneur des US-Bundesstaates. Bei den Toten soll es sich demnach um einen Jungen und ein Mädchen handeln – beide waren nur 15 Jahre alt.



Am Morgen kurz vor neun Uhr Ortszeit soll ein bewaffneter Teenager das Gelände der Marshall County High School betreten haben. Kurze Zeit später habe er das Feuer in der Cafeteria eröffnet und 19 seiner Mitschüler getroffen. Eintreffende Beamte nahmen den Jugendlichen wenige Minuten später am Tatort fest. Ihm droht eine Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes.

"Es ist unglaublich, dass so etwas in so einer kleinen, familiären Gemeinschaft wie Marshall County passieren konnte", sagte Matt Bevin, der Gouverneur von Kentucky. "Dies ist eine große Tragödie. Es wird lange dauern, bis diese Wunde heilt". In der Ortschaft leben rund 4500 Menschen.



Es war die zweite blutige Schießerei an einer US-Schule innerhalb von zwei Tagen: Erst am Tag zuvor wurde eine Schülerin in Texas durch Schüsse an einer High School schwer verletzt.



