Erschossene Anwältin: Verdächtiger festgenommen

02.02.2018, 09:26 Uhr | dpa, df, rok, AFP

In einer Anwaltskanzlei in Waren an der Müritz ist eine Frau offenbar erschossen worden.

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Rechtsanwältin in Waren an der Müritz hat die Polizei einen 79-Jährigen festgenommen. Er sei aufgrund von Zeugenhinweisen ins Visier der Ermittler geraten.

Der Verdächtige bestreite, die Juristin erschossen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Freitag mit. Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen seien mögliche Beweismittel sichergestellt worden. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Vernehmung und Spurenauswertung wird fortgesetzt

Die Staatsanwaltschaft erklärte, gegen den 79-Jährigen bestehe ein Anfangsverdacht. Er habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet. Der Mann sei aufgrund von Zeugenhinweisen und Beschreibungen ins Visier der Ermittler geraten. Seine Vernehmung und die Spurenauswertung wurden am Freitag fortgesetzt. Am Vormittag stand auch die Obduktion des Opfers an.

Die 67-jährige Anwältin war in der Mittagszeit in ihrer Kanzlei in Waren tot aufgefunden worden. Zuvor hatten Nachbarn in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Warener Innenstadt drei Schüsse gehört und die Polizei alarmiert.



Hintergrund der Tat unklar

Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei Spürhunde und Hubschrauber ein. Ob die Tat einen privaten Hintergrund hat oder mit der Anwaltstätigkeit des Opfers zusammenhängt, teilten die Ermittler bislang nicht mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Anwältin warb für sich mit den Schwerpunkten Erb-, Familien- und Verkehrsrecht.

Nachbarn in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Warener Innenstadt hörten in der Mittagszeit drei Schüsse aus den Räumen der 67 Jahre alten Juristin und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg sagte.

Die Schüsse fielen den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen 11.30 und 12.00 Uhr. Die Nachbarn sahen einen Mann fliehen.