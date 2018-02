Seit Tagen brennt es jeden Abend

19.02.2018, 07:31 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen am Sonntag (18.02.18) mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Hochhaus an der Landsberger Allee in Berlin: Dort brannte es in den vergangenen fünf Tagen insgesamt vier Mal. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Viermal in fünf Tagen hat es in einem Hochhaus in Berlin gebrannt – immer zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Einsatzkräfte konnten alle Feuer schnell löschen, Verletzte gab es nicht. Zuletzt geriet am Sonntagabend Gerümpel in Brand, das im zehnten Geschoss des 18-stöckigen Wohnhauses an der Landsberger Allee lagerte. 50 Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle. Das teilte die Feuerwehr mit.

Am vorherigen Tag standen im sechsten und zwölften Stock kleinere Papierhaufen in Flammen. Zuvor war es am Mittwoch zu einem Brand an Sperrmüll im neunten Obergeschoss des Hauses gekommen. Das Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen.