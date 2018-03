Rohrreiniger auf Spielplatz verstreut – vier Kinder verletzt

01.03.2018, 16:29 Uhr | dpa

Weil er seine Ruhe haben wollte, verstreute ein Mann ätzenden Rohrreiniger auf einem Kinderspielplatz. Vor Gericht äußerte er sich nun zu den Anschuldigungen. Der Staatsanwalt wirft ihm versuchten Mord vor.

Ein wegen Mordversuchs angeklagter Mann hat gestanden, in Aachen ätzenden Rohrreiniger auf Spielplätzen ausgestreut zu haben, wodurch vier kleine Kinder verletzt wurden. Er habe zu keiner Zeit jemanden verletzten oder töten wollen, ließ der 53-Jährige beim Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Aachen durch seinen Anwalt erklären. Die Staatsanwaltschaft wirft dem beschuldigten Deutschen versuchten Mord in fünf Fällen vor.

Der 53-Jährige habe im Sommer 2017 drei Mal auf dem Spielplatz gegenüber seiner Wohnung und an zwei Grillhütten das ätzende Granulat ausgestreut, stellte die Staatsanwaltschaft fest. In allen Fällen habe er die Arg- und Wehrlosigkeit der Kinder ausgenutzt.

Der 53-Jährige fühlte sich nach eigenen Angaben durch seine Nachbarn und durch Kinder, die in seiner wahrscheinlich kranken Wahrnehmung immer wieder seinen Namen riefen, drangsaliert. Er habe erreichen wollen, dass die Leute wegbleiben.

Auf diesem Spielplatz in Aachen verstreute der Mann den Rohrreiniger. Vier Kinder verletzten sich durch das ätzende Granulat. (Quelle: Marius Becker/dpa)



Nach einem ersten Gutachten ist der Mann psychisch krank und schuldunfähig. Das Gericht muss in dem sogenannten Sicherungsverfahren entscheiden, ob er in eine geschlossene Psychiatrie kommt.

Die Serie der Rohrreiniger-Attacken auf Spielplätzen hatte bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Die Ermittler kamen dem Mann mit einer Fotofalle auf die Spur.