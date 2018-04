Brand in Wohnhaus

Leipziger Staatsanwalt ermittelt wegen Mordes

01.04.2018, 22:06 Uhr | AFP, dpa, nsc

In Leipzig sitzt ein 32-jähriger Syrer in Untersuchungshaft. Er soll Feuer in einem Wohnhaus gelegt haben und so eine Frau getötet und mehrere Anwohner verletzt haben.

Die Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 32-jährigen Mann wegen Mordes und Brandstiftung. "Der Tatvorwurf lautet Mord, versuchter Mord und besonders schwere Brandstiftung", sagte eine Staatsanwältin der "Leipziger Volksstimme". Der Mann, der aus Syrien stammt, soll in der Nacht zu Karfreitag in einem Leipziger Wohnhaus Feuer gelegt haben.

Nachdem der Brand gelöscht war, fanden Ermittler in dem Haus eine Leiche. Dabei soll es sich um eine Frau handeln. Woran sie starb, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Auch seien 16 Menschen verletzt worden. Einer davon lebensgefährlich. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt. Sein Zustand sei weiterhin "mehr als kritisch".

Die Polizei hat das Gebäude im Osten Leipzigs gesperrt. Statiker hatten den Beamten dazu geraten, nachdem sie das Haus besichtigt hatten. So können Brandexperten frühestens am Dienstag wieder in das Gebäude, um dort weiter den Tathergang zu rekonstruieren.

Leipziger müssen unterdessen Verzögerungen im Nahverkehr einplanen. Die Straßenbahnlinien 7 und 8 passieren den Tatort in der Wurzener Straße nicht. Stattdessen werden sie umgeleitet oder durch Busse ersetzt. Detaillierte Informationen und Routen teilen die Leipziger Verkehrsbetriebe auf ihrer Website mit.