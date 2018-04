Razzia bei "187 Straßenbande"

SEK stürmt Wohnung von Rapper Maxwell in Hamburg

11.04.2018, 23:02 Uhr | dpa

Die 187 Straßenbande in Aktion: Rapper Maxwell steht links im Bild. (Quelle: imago)

Mit einer Razzia ist die Hamburger Polizei gegen die Rap-Band 187 Straßenbande vorgegangen. Der Rapper Maxwell wurde dabei kurzzeitig festgenommen.

Die Polizei in Hamburg untersuchte am Morgen mehrere Gebäude, in denen sie Mitglieder der Rap-Band vermutete. Dabei ging es um Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, sagte ein Polizeisprecher.

Der Rapper Maxwell wurde bei der Aktion offenbar kurzzeitig festgenommen, berichtete das "Hamburger Abendblatt" und veröffentlichte ein Video. Die Polizei hatte das bis zum Mittag noch nicht bestätigt.



In dem Video ist ein Mann mit roten Turnschuhen zu sehen, der von zwei Polizisten zu Boden gedrückt wird. Dann klicken die Handschellen.

Polizei hat Drogen gefunden

Bei der Razzia wurden nach Angaben der Polizei Drogen gefunden. 15 Objekte seien durchsucht worden, unter anderem in den Stadtteilen St. Pauli und Bramfeld.

Die Gruppe 187 Straßenbande hatte im vergangenen Jahr den Hamburger Musikpreis "Hans" in der Kategorie "Künstler des Jahres" gewonnen. Mitglieder der Gruppe waren in den vergangenen Jahren immer wieder mit der Polizei aneinandergeraten.

Rapper Bonez spricht auf Instagram

Band-Mitglied Bonez MC, der derzeit in Kalifornien lebt, hat sich zu der Festnahme auf Instagram geäußert. Für ihn sei die Sache klar: Maxwell wurde "Opfer von Polizeigewalt".