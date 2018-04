Schütze auch tot

Zwei Polizisten in Florida erschossen

20.04.2018, 07:55 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Zwei Polizisten in Trenton, Florida (USA) stehen vor einem "Ace China"-Restaurant und blicken in die Luft, während eine Hubschrauber über sie hinwegfliegt: In Trenton in Florida sind zwei Polizisten erschossen worden. (Quelle: Lauren Bacho/The Gainsville Sun/AP/dpa)