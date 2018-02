Polizist stirbt nach Fan-Krawallen in Bilbao

23.02.2018, 09:17 Uhr | AP, jasch

Krawalle vor Europapokalspiel in Bilbao: Nach Ausschreitungen von Fans starb ein Polizist Berichten zufolge an einem Herzstillstand.

Ein Polizist ist nach Zusammenstößen zwischen Fußballfans und der Polizei vor einem Europa-League-Spiel in Spanien ums Leben gekommen.

Der Polizist sei in einem Krankenhaus in der nordspanischen Stadt Bilbao gestorben, teilte die Polizei mit. Dort fand am Donnerstag im San-Mamés-Stadion die Begegnung zwischen Athletic Bilbao und Spartak Moskau statt.

Spanische Medien berichteten, der Polizist sei an einem Herzstillstand gestorben. An den Ausschreitungen seien nach Angaben der Medien Fans beider Mannschaften beteiligt gewesen. Laut Polizei wurde zudem ein russischer Fan verletzt. Drei Russen und zwei Spanier wurden festgenommen.

Die Polizisten hatten die Fans von Spartak Moskau eigentlich zum Stadion eskortiert, eine Gruppe habe sich jedoch entfernt, Feuerwerk gezündet und Bengalos nach Fans von Atletic und der Polizei geworfen.