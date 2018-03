Gezielte Jagd in Thüringen

Drei Wolf-Hund-Mischlinge erschossen

27.03.2018, 18:31 Uhr | dpa

Die Bilder einer Fotofalle zeigen sechs junge Wolfsmischlinge auf einem Truppenübungsplatz in Thüringen: Vier der Wolf-Hund-Mischlinge sind wohl tot. (Quelle: dpa)

Drei der sechs Ohrdrufer Wolf-Hund-Mischlinge sind geschossen worden. Ein weiteres Tier starb zuvor mutmaßlich durch einen Unfall mit einem Zug.



Das teilte das Thüringer Umweltministerium am Dienstag in Erfurt mit. Das vierte Tier sei höchst wahrscheinlich von einem Zug erfasst worden und gestorben. Ein Ergebnis eines Gentests wird in knapp einer Woche erwartet.



Details zu den Abschüssen nannte das Ministerium nicht. Es gehe darum, die weiteren Maßnahmen und auch die Menschen, die damit beauftragt seien, zu schützen, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Die toten Tiere kommen zur Untersuchung in das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.

Thüringens einzige Wölfin hat auf ihrem Revier auf dem Truppenübungsplatz in Ohrdruf im vergangenen Jahr mit einem Haushund sechs Wolf-Hund-Hybriden gezeugt. Die Mischlinge sollen aus Artenschutzgründen aus der freien Natur entfernt werden.