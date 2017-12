Los Angeles: UFO? SpaceX-Satelliten sorgen für Spektakel am Himmel

23.12.2017, 16:24 Uhr | AP

Die private Rakete von Elon Musk bringt Satelliten ins All. Die Lichteffekte am Nachthimmel über Kalifornien verunsichern die Bewohner.

Der Nachthimmel Kaliforniens war am Freitag erhellt. Der Grund dafür war eine Rakete, die das Unternehmen SpaceX in die Umlaufbahn der Erde geschossen hat.



Die Falcon 9 startet von der Vandenberg Air Force Base (USA). (Quelle: Gene Blevins/ZUMA Wire/dpa)

Die Falcon-9-Rakete, die vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg abgeschossen wurde, hinterließ einen schimmernden Streifen am Nachthimmel über Südkalifornien, der mehrere hundert Kilometer weit sichtbar war. An Bord der Rakete befanden sich weitere zehn Satelliten für ein Iridium-Kommunikationssystem.

"Mysteriöse Licht am Himmel"

Autofahrer hielten wegen der ungewöhnlichen Erscheinung am Himmel auf den Straßen an, um Fotos zu schießen und Videos aufzunehmen. Die Feuerwehr von Los Angeles gab extra eine Mitteilung heraus, in der das "mysteriöse Licht am Himmel" mit dem Raketenstart erklärt wurde.

Die Falkon-9-Rakete hatte bereits im Juni Satelliten für das System in den Orbit gebracht. Bei ihrer Rückkehr zur Erde war die Rakete damals auf einer schwimmenden Plattform im Pazifik gelandet. Nachdem sie dieses Mal die Satelliten abgeliefert hat, wird sie einfach ins Meer stürzen.

