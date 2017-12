Ägypten: Angreifer erschießen neun Menschen vor Kirche

29.12.2017, 14:00 Uhr | AFP

Vor einer Kirche in Ägypten haben Angreifer mindestens neun Menschen erschossen. Einer der Täter wurde erschossen, ein anderer mutmaßlicher Schütze verhaftet.



Unter den Toten sei auch ein Polizist, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen. Weitere Menschen seien verletzt worden, als er versuchte, die Kirche südlich von Kairo zu stürmen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Der Mann wurde nach Polizeiangaben schließlich von Beamten erschossen.

Ein zweiter Angreifer war zunächst flüchtig und wurde inzwischen gefasst, wie das Staatsfernsehen weiter berichtete. In sozialen Medien waren Fotos des mutmaßlichen Schützen zu sehen. Darauf hielten Menschen einen bärtigen, beinahe bewusstlosen Mann mit Munitionsweste fest und fesselten ihn.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff in dem Kairoer Vorort Helwan. Durch Anschläge auf Kirchen und durch Angriffe des Ablegers der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Ägypten wurden in den vergangenen Monaten dutzende Christen getötet. Die koptischen Christen machen etwa zehn Prozent der 93 Millionen Ägypter aus und sind die größte religiöse Minderheit in dem Land.

